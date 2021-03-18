Юнак у лікарні, загрози життю немає.

В одному із сіл Житомирської області 16-річний хлопець випадково вистрілив собі у груди під час розбирання пневматичної гвинтівки.

Читайте такожУ львівському Охматдиті хірурги видалили з апендиксу дитини кулю від пневматичної гвинтівки (фото)Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Зазначається, що нині постраждалий у лікарні з непроникаючим пораненням грудної клітини. За словами лікарів, загрози життю хлопця немає.

У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясовують, як зброя опинилась у руках юнака.

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Автор: Катерина Шварц