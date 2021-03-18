Хлопець випадково вистрілив собі у груди / фото іnformator
В одному із сіл Житомирської області 16-річний хлопець випадково вистрілив собі у груди під час розбирання пневматичної гвинтівки.
Читайте такожУ львівському Охматдиті хірурги видалили з апендиксу дитини кулю від пневматичної гвинтівки (фото)Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.
Зазначається, що нині постраждалий у лікарні з непроникаючим пораненням грудної клітини. За словами лікарів, загрози життю хлопця немає.
У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясовують, як зброя опинилась у руках юнака.
Вас також можуть зацікавити новини
- Житель Дніпра застрелив співмешканку, поки чистив рушницю (фото, відео)
- Захищав сестру: на Одещині судитимуть чоловіка, який застрелив підлітка
- У Львові загинув поліцейський, вистріливши собі в голову
- Під Дніпром чоловік перерізав вени в паху канцелярським ножем через хворобу
- У Дніпрі п'яна 12-річна школярка різала вени на очах у перехожих (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram