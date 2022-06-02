Від отриманих вогнепальних поранень подружжя загинуло на місці.

У смт Високопілля Херсонської області 1 червня російські окупанти розстріляли беззбройних чоловіка та жінку в їх власному дворі.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора у Телеграм-каналі.

Там зазначається, що, від отриманих вогнепальних поранень подружжя загинуло на місці.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі заходи для встановлення обставин подій та ідентифікації особи військового РФ.

В Офісі генпрокурора підкреслили, що такі дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня стало відомо, що на Херсонщині окупанти перевдягаються у форму Збройних сил України та ходять по домівках місцевих, щоб виявити українських активістів та патріотів. Вони ходять по домівках жителів сіл Херсонщини та розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що своїм допомагає, хапають і вивозять в невідомому напрямку без пояснень.

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