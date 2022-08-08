На щастя, обійшлося без жертв. Наразі ситуацією займаються правоохоронці.

У Броварах, що на Київщині, чоловік намагався розібрати гранату, вона вибухнула.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Учора пізнього вечора сталася подія, яка змушує в черговий раз звернутися до громади. В багатоквартирному будинку по вул. Грушевського, 17в, власник помешкання намагався розібрати гранату, внаслідок чого стався вибух. На щастя, обійшлося без жертв. Наразі ситуацією займаються правоохоронці", - розповів він.

Сапожко закликав усіх мешканців громади бути свідомими, не тримати вдома небезпечні предмети й не намагатися самостійно розбирати чи знешкоджувати гранати, снаряди, патрони чи інші небезпечні предмети.

"У разі виявлення невідомих чи небезпечних предметів негайно повідомляйте поліцію та рятувальників", - наголосив мер.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у лісі під Києвом виявили групу чоловіків, їх підозрюють у причетності до ДРГ.

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