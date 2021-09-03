2 вересня на Київщині у місті Обухів Київської області чоловік хотів вчинити самогубство, стрибнувши з балкону багатоповерхівки.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацполіції.
"Сьогодні на спецлінію "102" надійшов виклик від місцевого жителя про те, що в багатоповерхівці, що знаходиться навпроти, на балконі 9 поверху сидить чоловік", - сказано у повідомленні.
У поліції поінформували, що на місце події негайно прибули капітан поліції Володимир Ковнацький та сержант поліції Валентина Гавлінська. Правоохоронці вступили в діалог з чоловіком та з'ясували в ході розмови причину подібних дій 35-річного чоловіка: він вирішив покінчити життя самогубством через сімейні негаразди.
"Завдяки злагодженим та професійним діям поліцейських чоловіка було врятовано та доставлено до місцевої лікарні", - додали у поліції.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Ти вбив мене і наше маленьке чудо": ЗМІ дізналися подробиці смерті 19-річної дівчини на Закарпатті (фото)
- У Дніпрі 29-річна жінка вистрибнула з вікна, залишивши двомісячного малюка
- На Одещині чоловік перерізав собі горло бензопилою
- Тіло знайшли у петлі: на Одещині розслідують загадкову смерть молодого військового
- У мережі писали про зґвалтування: на Одещині знайдена повішеною 22-річна дівчина