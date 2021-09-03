Через сімейні негаразди 35-річний чоловік вирішив покінчити життя самогубством.

2 вересня на Київщині у місті Обухів Київської області чоловік хотів вчинити самогубство, стрибнувши з балкону багатоповерхівки.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацполіції.

"Сьогодні на спецлінію "102" надійшов виклик від місцевого жителя про те, що в багатоповерхівці, що знаходиться навпроти, на балконі 9 поверху сидить чоловік", - сказано у повідомленні.

У поліції поінформували, що на місце події негайно прибули капітан поліції Володимир Ковнацький та сержант поліції Валентина Гавлінська. Правоохоронці вступили в діалог з чоловіком та з'ясували в ході розмови причину подібних дій 35-річного чоловіка: він вирішив покінчити життя самогубством через сімейні негаразди.

"Завдяки злагодженим та професійним діям поліцейських чоловіка було врятовано та доставлено до місцевої лікарні", - додали у поліції.

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Автор: Олег Давигора