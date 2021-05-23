21 травня суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

На Київщині фермер задушив співробітника, після чого зателефонував правоохоронцям та розповів їм, що нібито хотів його врятувати.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Наприкінці листопада 2020 року до поліції зателефонував 37- річний керівник фермерського підприємства селища Макарів Бучанського району та повідомив, що знайшов на території тіло співробітника.

«Чоловік намагався ввести в оману слідство та повідомив, що намагався врятувати працівника у якого стався епілептичний напад, однак чоловік загинув», - йдеться у повідомленні.

Але правоохоронці встановили, що насправді у той вечір між чоловіками трапилась сварка, в результаті якої керівник задушив свого підлеглого.

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Також відомо, що перед тим, як зателефонувати до поліції, зловмисник обрізав дроти камер відеонагляду, сховав відеореєстратор та залякав співробітника господарства, який випадково став свідком події.

Встановлено, що зловмисник раніше вже мав проблеми із законом.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

21 травня суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Автор: Денис Прядко