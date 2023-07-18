В Боярці молода пара під час прогулянки прослуховувала музику російських виконавців. Це не сподобалося перехожій, яка донесла на них у поліцію.

В Київській області правоохоронці вручили повістку чоловікові за прослуховування російського репу.

Йдеться про випадок, який стався у Боярці. На одній з вулиць пара під час прогулянки слухала пісні РФ: чоловік підспівував та пританцьовував під ритм музики країни окупанта, зазначає поліція Київської області у Facebook.

Це не сподобалося перехожій, яка йшла позаду пари та спостерігала за українцями. Після сварки з чоловіком з приводу російського репу, вона заявила на нього в поліцію.

"Жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила зауваження чоловіку, але він почав сперечатися з нею. Небайдужа громадянка повідомила про інцидент поліції", - йдеться у повідомленні.

За підсумком правоохоронці Фастівського управління поліції знайшли "шанувальників" російського репу та склали на них адмінпротоколи (відповідно до ст. 173 КУпАП). Додатково чоловіка зобов'язали прийти до місцевого військкомату, вручивши йому повістку.

Також правоохоронці виклали відео, в якому українець щиро вибачається за інцидент.

У Києві заборонили слухати пісні РФ у громадських місцях

Нагадаємо, 13 липня Київська міськрада наклала мораторій на використання російськомовного культурного продукту в громадських місцях. Зокрема, йдеться і про прослуховування пісень російських виконавців.

Зазначалося, що заборона також стосується книг, художніх виробів, культурних та розважальних вистав та іншого культурного контенту, відтвореного російською мовою.

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