Про затримання іноземців повідомлено МЗС України та посольство Грузії.

Оперативники Управління карного розшуку за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення поліції Київської області затримали озброєну етнічну групу так званих крадіїв-"барсеточників".

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

"Зловмисники спеціалізувались на крадіжках з авто на території Київської області, столиці та інших регіонів України. Під час реалізації оперативної інформації правоохоронці зупинили автомобіль Opel, на якому пересувались зловмисники, поблизу села Мила Києво-Святошинського району", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків поліцейські вилучили корпуси гранат, запали, пістолет, мобільні термінали, банківські картки та документи. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

Зловмисниками виявилися четверо громадян Грузії різного віку, наймолодшому з них 21 рік, а найстаршому – 51. Всі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція перевіряє затриманих щодо причетності до інших аналогічних злочинів.

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Про затримання іноземців повідомлено Міністерство закордонних справ України та посольство Грузії.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу затриманим.

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Автор: Юлія Петриченко