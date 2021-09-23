Поліція затримала порушника, тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.

Київські оперативники затримали чоловіка з боєприпасом у кишені.

Про це в четвер, 23 вересня, повідомляє столична поліція.

Один з перехожих на Русанівській набережній помітив, як чоловік переклав з однієї кишені до іншої схожий на гранату предмет. Очевидець зателефонував на "102".

На місце терміново приїхали вибухотехніки та оперативні працівники. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки. Ним виявився 48-річний місцевий житель, який раніше вже потрапляв до поля зору правоохоронців через незаконне зберігання зброї.

"Під час поверхневого огляду в кишені чоловіка правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал. Співробітники вибухотехнічної служби вилучили небезпечні предмети, які надалі направили на експертне дослідження. Зловмисник пояснив, що нібито знайшов гранату і вирішив залишити собі", - розповіли правоохоронці.

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідчі повідомили фігуранту про підозру та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманому загрожує до семи років в'язниці.

Раніше в Одесі чоловік погрожував гранатою під час спортивного заходу на шкільному стадіоні. А у Дніпрі затримали відвідувача, який прийшов з "гранатою" до банку.

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Автор: Катерина Комолова