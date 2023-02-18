Виявлені кошти вилучили.

Українські прикордонники на кордоні з Угорщиною затримали чоловіка із великою сумою незадекларованої готівки. Водій намагався приховати кошти у порожнинах авто, повідомляє Державна прикордонна служба.

"3,3 мільйона гривень віз в Україну 57-річний чоловік. Таку суму вчора ввечері виявили прикордонники зі співробітниками митниці у пункті пропуску "Тиса" під час перевірки авто. Ховав водій кошти у декількох сумках, порожнинах салону авто та у багажнику. Виявлені кошти вилучили. Обставини справи з’ясовуються", – йдеться в повідомленні.

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Приховані мільйони - історії з України

Торік Закарпатська митниця повідомила, що в Ужгороді затримали українця, який намагався перемістити через кордон зі Словаччиною валюту на майже мільйон гривень.

А минулого місяця на Одещині у чоловіка знайшли 2,5 млн російських рублів, які він намагався вивезти до Молдови. Чоловік спакував гроші у шкарпетки та загорнув у поліетиленовий пакет. Пакунок він ретельно сховав під заднім сидінням автомобіля.

А в листопаді СБУ знайшла проросійську літературу та мільйони у храмах УПЦ МП. В одному з храмів виявили готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, понад 100 тисяч доларів та кілька тисяч російських рублів.

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