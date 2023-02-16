Їх затримали під час підготовки матраца до "переправи" через річку Прут.

Українські прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які планували втекти до Румунії на надувному матраці.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України. Зазначається, що чоловіків затримали під час підготовки матраца до "переправи" через річку Прут.

"Чотирьох відчайдухів затримали на кордоні з Румунією", - йдеться у повідомленні державної служби.

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Незаконні спроби виїхати з України

Як відомо, у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Попри це, деякі чоловіки вигадують різні способи перетнути кордон. На кордоні з Угорщиною чоловік вдавав з себе жінку.

Раніше на Одещині чоловік видавав себе за багатодітного батька. Схожим способом намагався виїхати українець у Польщу - його викрили прикордонники.

Наприкінці 2022 року прикордонники розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення незаконно виїхати з України намагалися 12 тисяч людей.

Відомо, що на річковій ділянці кордону з Румунією 12 разів знаходили потопельників. А у Закарпатській області знайшли мертвими чоловіків, які намагалися втекти через гори.

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