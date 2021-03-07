За даними ЗМІ, у вбитої жінки знайшли поліцейське посвідчення.

В Києві правоохоронці встановлюють обставини смерті жінки, тіло якої було знайдено на вулиці Бажана.

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Як повідомляє прес-служба столичної поліції, повідомлення про тіло надійшло правоохоронцям близько 3 години ночі. У жертви були ознаки насильницької смерті.

На місці працюють слідчі та кінологи. Відкрито кримінальне провадження.

Водночас «Информатор Киев» повідомляє, що у вбитої жінки знайшли поліцейське посвідчення

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Автор: Дмитро Захаров