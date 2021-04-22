В Рубіжному (Луганська область) сталася пожежа на території військової частини.
Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація на своїй сторінці.
За попередніми даними, сталося займання бензовозу. На місці події працюють відповідні служби для ліквідації загоряння.
«Ситуація контрольована. Я прошу містян зберігати спокій», – зазначив голова облдержадміністрації Сергій Гайдай.
За даними "Суспільне. Донбас", на території сталося кілька вибухів та пожежа.
"Пожежа сталася у підсобному приміщенні на території військової частини та сгорів один бензовоз", – повідомив кореспондент ресурсу.
У результаті пожежі постраждав один військовослужбовець, його шпиталізували у реанімаційне відділення лікарні у Кременній. Український військовий отримав 14% опіків поверхні тіла, стан його тяжкий.
На місці події працюють рятувальники ДСНС.
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