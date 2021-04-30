Від отриманих травм 71-річний чоловік помер на місці.

У Стрию на Львівщині літнього чоловіка збив сміттєвоз.

За інформацією відділу комунікації поліції області, аварія сталася близько 12:30 на вулиці Січових Стрільців.

Читайте такожПід Києвом водій на швидкості збив лося (фото)"Як попередньо встановили правоохоронці, 53-річний водій сміттєвоза "МАЗ" здійснив наїзд на 71-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", - розповіли в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Водієві загрожує від трьох до восьми років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Автор: Катерина Комолова