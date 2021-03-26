Раніше жінка вже несла адміністративну відповідальнісь через дії сина.

На Львівщині суд визнав винною жінку в неналежному виконанні батьківських обов’язків. Її син прогуляв майже 700 уроків - за це вона має сплатити 1700 гривень штрафу.

Як пише zaxid.net, про це йдеться в постанові Червоноградського міського суду.

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Уточнюється, що хлопець з вересня минулого року по лютий поточного без поважних причин був відсутній на 691 уроці. Його мати отримала адміністративний протокол, суд визнав її винною та оштрафував на 1700 гривень. Також вона має сплатити 454 гривні судового збору.

Це не перша адмінвідповідальність для жінки через дії сина. Раніше вона отримувала штраф за його крадіжки, неправдивий виклик "швидкої" та прогули в школі.

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Автор: Юрій Годован