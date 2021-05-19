Рятувальники деблокували тіла загиблих з автомобіля.

На Львівщині внаслідок зіткнення трьох автомобілів на трасі «Київ-Чоп» загинули дві людини.

Про це інформує ГУ ДСНС України у Львівській області.

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Зазначається, що 18 травня о 23:38 до рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Козьова Стрийського району відбулось зіткнення трьох автомобілів: Renault Kangoo з автовозом Scania та автомобілем Chevrolet Cruze.

На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення 24-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Сколе.

За відомостями ДСНС, внаслідок ДТП загинули водій та пасажирка, 1978 року народження, які перебували в автомобілі Renault Kangoo.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрата проводились роботи по деблокуванню загиблих з автомобіля та відключення акумуляторної батареї.

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Автор: Світлана Макринська