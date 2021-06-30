Раніше повідомлялося, що під час півмарафону у Львові від раптової зупинки серця помер 23-річний учасник.

Під час львівського півмарафону, який відбувся у місті 26-27 червня, стало погано ще одному учаснику, однак його вдалося реанімувати.

Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пише в середу, 30 червня, Tvoemisto.tv.

З'ясувалося, що у 53-річного чоловіка під час забігу трапилася зупинка серця, проте медики змогли врятувати його життя.

Учасника забігу доставили до Львівського обласного кардіоцентру.

Під час півмарафону у Львові помер 23-річний учасник: що відомо

Раніше повідомлялося, що у Львові вперше за шість років трапився нещасний випадок на півмарафоні. 23-річний учасник втратив свідомість за 200 метрів до фінішу. Хлопця годину реанімували, однак врятувати не вдалося.

Сьогодні начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Антон Нікулін повідомив, що причиною смерті бігуна була раптова зупинка серця.

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Автор: Катерина Комолова