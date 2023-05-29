У понеділок, 29 травня 2023 року, в Миколаївській області автомобіль наїхав на протипіхотну міну. Інцидент стався на березі Дніпро-Бузького лиману, між населеними пунктами Лупареве та Лимани.
"Двоє чоловіків 47-ми та 61-го років приїхали на Mitsubishi Pajero Sport, аби набрати піску для будівельних робіт, і наїхали на протипіхотну міну. Чоловіки отримали травми різного ступеню тяжкості", – повідомив начальник поліції області Сергій Шайхет.
Він додав, що постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу.
Мінна небезпека в Україні
Через російське вторгнення мінами та боєприпасами забруднено 30% території України. Станом на кінець квітня повідомлялося, що від них за час повномасштабної війни загинули 124 українці, серед яких шестеро – діти.
23 травня 2023 року двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в одному з населених пунктів Чернігівської області. Одна людина загинула, інша – дістала поранень.