Тіло жінки, яка померла ще два тижні тому, виявили сьогодні на вулиці.

У місті Чорноморськ Одеської області місцевий житель намагався спалити тіло жінки, яка померла у нього вдома від передозування наркотиками.

Як повідомили в комунальній установі "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради, сьогодні о 08:50 стало відомо про обгоріле тіло, яке лежить біля бойлерної по вул. Вітрильна, 7.

Його працівники перевірили прилеглу територію, опитали ймовірних свідків, безхатьків і в результаті дізналися про чоловіка, який розповідав, що спалив тіло своєї знайомої, яка померла у нього вдома ще 2 тижні тому в результаті передозування наркотиками.

Приблизно о 09:50, встановивши місце проживання підозрюваного, комунальники викликали дільничного інспектора поліції, разом з яким зайшли у квартиру, де чоловік зізнався у скоєному.

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Як писав УНІАН, у жовтні в Одеській області чоловік підпалив автобус і вантажівку односельця, якому вирішив помститися.

Крім того, на Херсонщині знайшли обгоріле тіло мертвого 41-річного чоловіка. За даними ЗМІ, чоловіка підпалили, коли він спав на узбіччі однієї з вулиць. При цьому повідомляється, що до злочину можуть бути причетні двоє підлітків, а не один.

Також у Херсоні небайдужий таксист врятував від смерті маленького хлопчика та його маму.

Жінка разом з дитиною ледь не згоріли живцем у своїй домівці - в оселі почалася пожежа, проте вони спали та ні про що не підозрювали. На щастя, поруч проїжджав чоловік.

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Автор: Лариса Козова