Чоловік не зміг проїхати повз пожежу, у якій могли загинути люди.

У Херсоні небайдужий таксист врятував від смерті маленького хлопчика та його маму. Жінка разом з дитиною ледь не згоріли живцем у своїй домівці - в оселі почалася пожежа, проте вони спали та ні про що не підозрювали. На щастя, поруч проїжджав чоловік.

Про інцидент, який дивом не закінчився трагедією, повідомляє видання "Новий день".

Так, жінка та її син спали у себе вдома, в багатоквартирній одноповерхівці на вулиці Пилипа Орлика. Вночі в електропроводці будинку сталося замикання, через що загорівся телевізор, який стояв біля вікна. Почалася пожежа, проте мати та її дитина не прокинулися.

Біля будинку приблизно в 01.00 їхав таксист. Він побачив вогонь та дим у вікні квартири та одразу зрозумів, що там можуть знаходитися люди. Небайдужий чоловік не зміг проїхати повз та зупинив авто. Він почав щодуху стукати у двері та вікна, аби розбудити людей.

Жінка прокинулася, вона та її син спали у дальній кімнаті, тому не відчули запаху диму. Таксист викликав швидку допомогу та пожежників. Лише коли чоловік впевнився, що з людьми все гаразд, він поїхав.

Читайте такожУ Кам'янському чоловік задушив знайомого пенсіонера, пограбував будинок, а тіло сховав у підвалі"У пресцентрі ГУ ДСНС "Новому дню" підтвердили, що оперативна реакція таксиста дійсно відіграла ключову роль у порятунку двох людей. Прибувши на місце, рятувальники вивели з квартири жінку, яка вже стояла під дверима, очевидно, не наважуючись залишити її без сина. Хлопчика один із рятувальників виніс на руках", - повідомили у виданні.

7-річного хлопчика та його матір забрали до лікарні. Наразі їх життю нічого не загрожує, проте під час пожежі вони наковталися диму.

На щастя, пожежу швидко загасили. Полум'я не встигло розповсюдитися по усій квартирі. Тепер друзі матері та її сина шукають таксиста аби подякувати за його небайдужість.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Житомирі коп врятував жінку, яка передумала стрибати з балкона. Правоохоронець встиг вхопити її за руку. Окрім цього, нещодавно стало відомо про пожежу на Одещині, яка ледь не забрала у багатодітного батька-одинака будинок. Його оселю для розваги підпалили підлітки.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко