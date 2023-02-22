Зрадник був у розшуку з серпня 2022 року і переховувався на території одного з монастирів УПЦ (МП) в столиці.

В одному з монастирів Києва затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрюваний почав активно допомагати РФ в проведенні підривної діяльності проти України. Так, на виконання завдань своїх російських кураторів він готував та надсилав для публікації статті, в яких висловлював проросійські погляди. Ці публікації розміщувалися на російських сайтах, активно "розганялися" пропагандистами та були доступними необмеженій кількості користувачів.

"Чоловік заперечував існування України як держави та українського народу. Популяризував та героїзував РФ і її президента. При цьому негативно та упереджено висловлювався про українську мову та культуру", - зазначають в ОГПУ.

Відео дня

Висновки експертизи підтверджують, що ці публікації містили заклики до насильства, расової, національної чи релігійної ненависті, дискримінації, інші прояви нетерпимості та ворожнечі, негативно впливали на громадську думку, сприяли поширенню російської пропаганди в Україні та несли загрозу національній безпеці в інформаційній сфері.

У серпні 2022 року йому було повідомлено про підозру у державній зраді. Після цього він почав переховуватися від правосуддя та був оголошений у розшук.

Правоохоронцям вдалося встановити місцеперебування та затримати його на території одного з монастирів УПЦ (МП) в Києві, де він переховувався.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомлв УНІАН, СБУ затримала білоруського КДБшника, який воював проти України. Чоловіка засуджено до десяти років ув’язнення.

Сьогодні стало відомо, що на Вінниччині зрадник вербував колишніх українських в’язнів до лав російської ПВК "Вагнер". А вчора на Київщині затримали старосту селища, який підтримав окупантів та запропонував їм свою допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: