Чоловіка визнали винним у вбивстві через необережність.

Савранський районний суд Одеської області засудив до умовного строку поліцейського, який випадково застрелив колегу.

Про це йдеться у вироку суду. НП сталася в смт Саврань у серпні 2022 року, у службовому приміщенні поліції. Засуджений на момент вчинення кримінального правопорушення обіймав посаду слідчого, мав звання "старший лейтенант поліції".

Встановлено, що засуджений зайшов до службового кабінету, де перебували його колеги, в тому числі 26-річна дівчина-поліцейська. Фігурант поклав на стіл свою табельну зброю - пістолет "Макарова", який всупереч інструкціям був без кобури. Потім вирішив сховати пістолет в сейф, розташований поруч з його робочим місцем.

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"Вказаний пістолет був споряджений боєприпасами, а саме 8 набоями калібру 9х18 мм, з яких 7 були в магазині пістолета, а один, з невстановлених підстав, - у патроннику", - йдеться у вироку.

Як зазначається, коли фігурант намагався покласти зброю в сейф, то необережно натиснув на спусковий гачок та вистрелив. Куля влучила в голову потерпілій, яка від поранення загинула.

Суд визнав поліцейського винним у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України). Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з випробуванням 3 роки. Також засуджений повинен сплатити родині вбитої 1 млн грн як відшкодування моральної шкоди та 198 тис. 340 грн - матеріальної шкоди (похорон, пам’ятник тощо).

Вбивство поліцейської на Одещині

У серпні минулого року у поліції повідомили, що у відділку поліції міста Саврань від вогнепального поранення загинула поліцейська. Правоохоронці розпочали службове розслідування.

Тоді повідомлялося, що вони були не одні у приміщенні, а трагедія сталася внаслідок необережного поводження з табельною зброєю іншої людини.

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