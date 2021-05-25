За грабіж зловмисника було засуджено до 8,5 років позбавлення волі, але втік з суду в Чернігівській області.

В Одеській області затримали "смотрящего", який переховувався від правосуддя й раніше втік із залу суду.

Як повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, зловмисник, який був внесений до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони, затриманий 24 травня співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області.

Зазначається, що раніше за злочин, вчинений на території Чернігівської області, кримінальному "авторитету" та його спільникам судом було призначено покарання у вигляді 8,5 років позбавлення волі.

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"У січні 2021 року Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області визнав "авторитета" та його спільників винними у грабежі. У грудні 2019 року вони напали на громадянина і силою відібрали у нього 20 тис. дол.",- сказано в повідомленні.

Однак, щоб уникнути в'язниці, чоловік втік із зали суду.

За даними поліції, зловмисник неодноразово входив до складу організованих угруповань, учасники яких займалися вимаганням грошей у фермерів, розбійними нападами і викраденням людей. За час, поки він переховувався від правосуддя, чоловік за свої "заслуги" в кримінальному світі отримав від "злодія в законі" статус "смотрящего" по одному з районів Одеської області.

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Оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області отримали інформацію про те, що зловмисник переховується на території регіону. Встановивши його місцезнаходження, вони провели спецоперацію. Вчора, 24 травня, на підставі вироку суду поліцейські затримали цього "смотрящего" і доставили його в ГУНП в Чернігівській області для взяття під варту.

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Автор: Лариса Козова