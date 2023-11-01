Хлопця шукають і на воді, і на суходолі.

У Полтавській області блискавка вдарила в каное навчальної групи місцевого яхт-клубу, внаслідок чого зник підліток. Інцидент стався біля 17:20 у Горішніх Плавнях.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Полтавській області. За попередньою інформацією, в затоці "Барбара" тренувалася на каное група з 5 осіб. Через погіршення погодних умов вони вирішили повернутися на берег. Проте у каное, в якому перебував хлопець 2007 року народження, влучила блискавка.

"Унаслідок влучання блискавки неповнолітній зник у воді. Наразі на місці події тривають пошукові заходи за участю водних поліцейських, ДСНС, муніципальної варти та громадськості. Пошуки тривають і на воді, і на суходолі", – зазначили правоохоронці.

Станом на 22:06 пошукові заходи ще тривали. Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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