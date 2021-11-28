На Полтавщині 15-річний хлопець впав у шахту ліфта недобудованої багатоповерхівки.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини, інцидент стався у суботу, 27 листопада, у селі Розсошенці.
Правоохоронці встановили, що 15-річний хлопець впав у заповнену ґрунтом шахту ліфта недобудованої багатоповерхівки.
Постраждалого госпіталізували.
Раніше стало відомо, що у Дніпрі 17 листопада в обласну клінічну лікарню доставили хлопця у віці 17 років, у якого були порізані шия та живіт.
Журналісти дізналися, що підліток знаходився в реанімації.
За попередніми даними, хлопець сам зробив собі укол інсуліну, порізав живіт та шию, а потім вистрибнув з вікна, розташованого на другому поверсі будівлі.