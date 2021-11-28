Хлопчик постраждав й потрапив до лікарні, зазначили в поліції.

На Полтавщині 15-річний хлопець впав у шахту ліфта недобудованої багатоповерхівки.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини, інцидент стався у суботу, 27 листопада, у селі Розсошенці.

Правоохоронці встановили, що 15-річний хлопець впав у заповнену ґрунтом шахту ліфта недобудованої багатоповерхівки.

Постраждалого госпіталізували.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі 17 листопада в обласну клінічну лікарню доставили хлопця у віці 17 років, у якого були порізані шия та живіт.

Журналісти дізналися, що підліток знаходився в реанімації.

За попередніми даними, хлопець сам зробив собі укол інсуліну, порізав живіт та шию, а потім вистрибнув з вікна, розташованого на другому поверсі будівлі.

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Автор: Надя Пришляк