Трагедія в Полтавській області трапилася в одному із селищ міського типу.

У Полтавській області троє людей загинули через отруєння чадним газом.

Трагедія сталася у суботу ввечері, 25 грудня, у селищі міського типу Скороходове, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"25 грудня о 20 год. 15 хв. у смт Скороходове Полтавського району в квартирі на другому поверсі двоповерхового житловому будинку, внаслідок отруєння чадним газом (попередньо – несправність газового котла), загинуло три особи", – йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучалися чотири особи та одна одиниця техніки.

Читайте такожУ Львові загинули двоє молодих людей: названо можливу причину смерті (фото)На початку грудня журналісти дізналися, що в Шевченківському районі Києва в одному з приватних будинків, розташованих на вул. Бакинській, були знайдені мертвими чоловік та жінка, 1974 та 1982 року народження.

За попередніми даними, у загиблих були ознаки отруєння чадним газом від газового пальника, який працював.

Варто зазначити, що чадний газ не має запаху та кольору, він легший за повітря та отруйний – може вбити людину за кілька хвилин.

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