У Дніпропетровській області в гаражному кооперативі знайшли тіла молодого подружжя. Вони могли отруїтися вихлопними газами.
Про це повідомляє місцеве видання "Наше Місто" з посиланням на прес-службу Кам'янського відділу поліції.
Інцидент стався в місті Кам'янське. Тіла 19-річних дівчини і хлопця знайшли в одному з гаражних кооперативів. Відомо, що загиблі були одружені.
За попередніми даними, молоді люди надихалися вихлопних газів і задихнулися. Точну причину їх смерті повинна встановити судово-медична експертиза.
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Наразі інцидент розслідують як нещасний випадок.
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