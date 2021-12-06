Справу розслідує поліція.

У Дніпропетровській області в гаражному кооперативі знайшли тіла молодого подружжя. Вони могли отруїтися вихлопними газами.

Про це повідомляє місцеве видання "Наше Місто" з посиланням на прес-службу Кам'янського відділу поліції.

Інцидент стався в місті Кам'янське. Тіла 19-річних дівчини і хлопця знайшли в одному з гаражних кооперативів. Відомо, що загиблі були одружені.

За попередніми даними, молоді люди надихалися вихлопних газів і задихнулися. Точну причину їх смерті повинна встановити судово-медична експертиза.

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Наразі інцидент розслідують як нещасний випадок.

Раніше повідомлялося, що в Києві в одному з приватних будинків знайшли мертвим подружжя.

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Автор: Людмила Жерновська