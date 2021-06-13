Рятувальники, поліція та місцеві мешканці наразі ведуть пошуки дитини.

На Івано-Франківщині рятувальники шукають дитину, що зникла у річці Черемош. 12-річний хлопчик послизнувся і впав у воду, після чого його віднесло течією.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області. Пригода сталася у селі Тюдів Косівського району.

Всього на річці перебувало троє дітей. Один з них послизнувся на камінні та впав.

Рятувальники, поліція та місцеві мешканці наразі ведуть пошуки дитини. Виставлено спостережні пости.

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Раніше у Дніпропетровській області затримали 33-річного чоловіка за вбивство 8-річного хлопчика Ібрагіма Огли у місті Покров.

За версією слідства, підозрюваний вбив дитину та сховав тіло у каналізаційному колекторі. Поліцейські встановили, що злочин стався 2 червня.

Як встановило слідство, між зловмисником, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, та матір’ю хлопчика виник конфлікт. Бажаючи помститися їй, чоловік відвів дитину до покинутої будівлі та задушив.

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Автор: Дмитро Захаров