Вогонь охопив площу у 250 квадратних метрів.

На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували пожежу в інфекційному відділенні Долинської центральної районної лікарні та евакуювали 37 осіб. Лікарня приймає хворих з COVID-19.

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Як повідомляється на сторінці Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook, інформація про пожежу в Долинській ЦРЛ в місті Долина на вулиці Оксани Грицей надійшла до Служби порятунку 15 квітня о 07:39.

«Як з'ясувалося, виникла пожежа в інфекційному відділенні лікарні на сходовій клітці другого поверху з поширенням на горище. Площа пожежі складала близько 250 кв. м», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з приміщення було евакуйовано 37 людей. Жертв та постраждалих немає.

Рятувальники о 09:04 локалізували пожежу, а о 09:49 ліквідували.

Всього від ГУ ДСНС в області було залучено 80 чоловік особового складу та 19 одиниць техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

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Автор: Світлана Макринська