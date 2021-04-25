На проспекті Перемоги у Києві п’яний водій ледь не зніс стовп.
Відео інциденту опублікувала патрульна поліція Києва на своєму Telegram-каналі.
Інцидент стався в ніч на неділю, 25 квітня. В результаті ДТП 21-річний пасажир Skoda отримав серйозні травми і зараз у важкому стані перебуває у лікарні.
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У водія патрульні виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат освідування на місці - 1,58 проміле, що майже у 8 разів перевищує дозволений рівень.
У поліції нагадують, що лише за перші три місяці 2021 року керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння стало причиною понад 1000 автопригод в Україні, у яких травмувалася 171 особа, а 14 загинули.
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