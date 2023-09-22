Реконструкція будівлі центрального офісу ДМС до теперішнього дня не завершена.

Двох екс-посадовців Державної міграційної служби України та бізнесмена - громадянина РФ, підозрюють у розкраданні майже 90 мільйонів гривень при реконструкції адмінбудівлі ДМС у Києві, повідомили у Національному антикорупційному бюро.

Слідство встановило, що у 2015 році ДМС отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу служби. Однак реконструкція будівлі центрального офісу ДМС до теперішнього дня не завершена, а відповідальні за реконструкцію компанії "згорнулись".

В НАБУ стверджують, що екс-посадовці та бізнесмен налагодили схему, завдяки якій могли заробити на незавершеній реконструкції понад 88 мільйонів гривень.

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"Бізнесмен, який тривалий час перебував у "дружніх" стосунках з представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби. Для реалізації злочинного задуму бізнесмен залучив начальника господарської частини ДМС, а потім і заступника голови ДМС, які замість належного виконання своїх обов’язків з корисливих мотивів сприяли заволодінню коштами, виділеними на облаштування будівлі", - інформує НАБУ.

Зазначається, що екс-посадовці служби сприяли бізнесмену в укладанні договорів з підконтрольними йому компаніями, штучно обмежуючи участь у конкурсі решти підприємств. Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення "порожніх актів" та дублювання робіт.

Наразі трьом особам, у числі яких екс-заступник голови ДМС та екс-начальник Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами (їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України).

Також повідомляється, що матеріали, зібрані детективами НАБУ під час досудового розслідування, допомогли Антимонопольному комітету України виявити змову двох підконтрольних бізнесмену компаній і оштрафувати їх на 2,1 млн гривень. Відповідне рішення АМКУ ухвалив 27 грудня 2022 року.

Розкрадання коштів та земель - останні новини

У Києві останніми місяцями повідомлялось про низку викритих правоохоронцями схем. Найрезонансніші з них: розікрадання мільйонів на каретах "швидких" - під підозрою керівництво комунальної організації "Київмедспецтранс"; викрили начальника управління Святошинської РДА Києва, який попався на розкраданні 800 тисяч гривень, виділених для ремонту укриттів.

Триває розслідування стосовно чиновників Дніпровської РДА Києва, які закупили за бюджетні кошти для укриттів музичні інструменти - барабани на майже 900 тисяч гривень. Також у мережі з'явилася інформація про закупівлю для укриттів у цьому ж столичному районі електричних сковорідок за 1,2 мільйона гривень та електричної овочерізки за 130 тисяч гривень. Наразі посадовиці Управління освіти РДА, які відповідали за закупівлі, повідомлено про підозру.

Цього місяця поліція інформувала, що на Рівненщині слідчі повідомили про підозру учасникам злочинної групи в розкраданні бюджетних коштів під час ремонту об'єкта у військовому містечку. Сума завданих бюджету збитків становить понад 145 тисяч гривень.

А на Одещині екс-депутат разом зі спільниками привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря, ринкова вартість яких складає майже 15 мільйонів гривень.

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