Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

У Львові поліцейські затримали 31-річного чоловіка, який у присутності трьох малолітніх дітей вбив дружину.

Читайте такожВ Одеській області чоловік застрелив дружину та наклав на себе руки через хворобуЯк інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 12 січня, о 07:20 на оперативну лінію 102 зателефонував чоловік, який повідомив про те, що він вбив свою дружину.

Як попередньо встановили правоохоронці, 31-річний чоловік спричинив своїй 30-річній дружині тілесні ушкодження, не сумісні з життям, під час побутового конфлікту. У цей час у квартирі перебували шестимісячне немовля та ще двоє дітей віком 2 та 5 років. Їхня матір померла до приїзду медиків.

За цим фактом слідчі Франківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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Автор: Світлана Макринська