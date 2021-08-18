Після вчинення ДТП водій утік.

На Сумщині за підозрою у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди затримано прокурора.

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, ДТП сталась у м. Конотоп сьогодні, 18 серпня, близько 04:10.

"Рухаючись по вул. Пушкіна в районі ВАТ "Конотопський електромеханічний завод", водій автомобіля КІА Optima здійснив наїзд на жінку, яка йшла в зустрічному напрямку та вела в руках велосипед. У результаті ДТП 81-річна потерпіла загинула на місці, водій утік", – зазначається у повідомленні.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до ДТП причетний прокурор, який з 15 березня цього року знаходиться поза штатом Конотопської окружної прокуратури.

Читайте також"Мотоциклу гаплик": Данилюк розповів, що його ледь не розчавило дерево (фото)На даний час він затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюється, чи перебував затриманий у стані алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого" КК України. Досудове розслідування доручено 4-му відділу ТУ ДБР, розташованому в м. Полтава.

Наказом керівника Сумської обласної прокуратури Олексія Тубельця призначено службове розслідування.

Як раніше повідомляв УНІАН, хлопець в Сумської області у покинутому будинку зґвалтував 14-річну дівчину. Підозрюваний представився поліцейським.

Автор: Віталій Кохан