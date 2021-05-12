Нині церква зачинена й опечатана, навіть на брамі замок.

Штовханина, крики, матюки, 24 потерпілих та одразу два кримінальні провадження. Усе - через церковний конфлікт у селі Заболоття Рівненської області.

Там сталася сутичка між прихильниками Московського патріархату та Православної Церкви України. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожМатюкався та зістрибнув з дзвіниці: на Волині священник намагався пограбувати церкву (відео)"Конфлікт виник у зв'язку з тим, що Православна Церква України безпосередньо проводила літургію, що не сподобалося прихильникам Московського патріархату", - розповів керівник слідчого відділення Вараської поліції Сергій Бігун.

Пошкоджена огорожа – це єдине, що нагадує про конфлікт між вірянами, який стався біля церкви. Нині вона зачинена й опечатана, навіть на брамі замок. Єдині, хто тут перебувають, – поліцейські. Чергують і забезпечують громадський порядок.

"Прийшли прихильники Московського патріархату, які перешкодили богослужінню. Ми мусили закритися в церкві. Багато вони кричали, матюкалися, обзивали", - згадує священник ПЦУ отець Віктор.

Чому виник церковний конфлікт у Заболотті

Протистояння у Заболотті почалися у 2019-у. Саме тоді, кажуть у ПЦУ, до них перейшла більшість селян. Опоненти не погоджуються. Водночас в МП хочуть судитися за визнання голосування недійсним. І пропонують ПЦУ збудувати свою церкву.

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Автор: Ольга Робейко