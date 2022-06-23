Подія сталася ввечері 22 червня в Охтирському районі.

На Сумщині автівка поліцейських підірвалася на міні, є поранені та загиблий.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Вчора ввечері, коли в Охтирському районі автівка поліцейських підірвалася на міні під час патрулювання території, двоє співробітників були поранені.

Коли ж на місці події працювали вибухотехніки та слідчі, пролунав другий вибух. Внаслідок цього поранені ще п'ятеро. Одна людина загинула на місці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Одещині під час відпочинку на пляжі людина підірвалася на міні.

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