Шестеро молодих чоловіків після конфлікту з колишнім військовим у місцевому клубі увірвалися до його помешкання.

На Тернопільщині учасник АТО на Великдень смертельно поранив ножем одного із шести нападників на його будинок.

Читайте такожВ центрі Одеси сталася масова бійка: одному з учасників порізали обличчяЯк повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався 2 травня близько опівночі у селі Глещава.

За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, компанія з шести осіб приїхала на дискотеку в місцевий клуб з сусіднього села Іванівка.

За інформацією поліції, в клубі 24-річний місцевий житель зробив їм зауваження. Розгорівся конфлікт. Аби уникнути бійки житель Глещави втік додому та закрився. Однак компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір'я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері. Про нападників юнак одразу повідомив до поліції.

«На момент хуліганства в будинку разом з ним була мама. Як пояснює підозрюваний, він злякався за неї, тому взяв в руки ніж. Коли почалася штовханина, юнак вдарив ножем одного з нападників. Потерпілий, відбігши 300 метрів, помер від втрати крові», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний зізнався у скоєному. На момент бійки, за даними Купчака, він був тверезий.

Юнаку оголосили підозру за статтею 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Автор: Андрій Вацик