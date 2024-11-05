Ще семеро дітей перебувають на лікуванні у Києві. Їхній стан – тяжкий.

На Тернопільщині наприкінці жовтня багатодітна сім’я отруїлася грибами, згодом у лікарні померли 3-річна дівчинка та чоловік. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався у місті Копичинці. Відомо, що 27 жовтня чоловік назбирав грибів та приготував з них страви, які їла уся сім'я, крім матері. Того ж вечора у дітей погіршилося самопочуття, але жінка до лікарні звернулася лише 30 жовтня. До медзакладу потрапила майже уся родина. Серед потерпілих було восьмеро дітей віком від трьох до тринадцяти років, семеро з яких рідні брати та сестри, а також співмешканець матері.

Найважчих дітей доправили до медзакладу Львова. 1 листопада чоловік помер, а наступного дня – дівчинка, 2021 року народження. Дитину прооперували, однак врятувати їй життя не вдалося.

Відео дня

Наразі семеро дітей перебувають на лікуванні у Києві. Їхній стан – стабільно тяжкий.

За даним фактом поліцейські відкрили провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) та ст. 115 з поміткою "нещасний випадок" ККУ.

У Харкові косметологиня вкоротила віку жінці

У Харкові померла жінка, якій косметологиня під час процедури лазерного ліполізу вколола надто велику дозу анестетику.

За даними правоохоронців, майстер, яка її проводила, не мала відповідної кваліфікації та перевищила рекомендовану концентрацію препарату у понад 10 разів. Зокрема, косметолог не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика. Без жодних спеціальних лабораторних досліджень та проведення алергопроб почала проводити лазерний ліполіз, який належить до процедур з хірургічним втручанням.

Вас також можуть зацікавити новини: