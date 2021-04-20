На трасі Київ-Чернігів напередодні сталася стрілянина - конфлікт трапився між водіями маршрутного автобуса й Mercedes.
Як пише "Київ оперативний", водій автобуса підрізав друге авто на дорозі й отримав кулю за це.
"Водій Mercedes перекрив рух автомобілем і, взявши пістолет, пішов з‘ясовувати стосунки із водієм маршрутки. Його чомусь зовсім не спинило те, що у маршрутці знаходилися люди і почав стріляти. Пасажири запевняють, що після всього водій маршрутки сам дістав з ноги кулю та поїхав далі", - йдеться у повідомленні.
Сам інцидент зняли на відео пасажири автобуса.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
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