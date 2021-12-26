Пожежа знищила електрощитову та службове приміщення провідників.

На залізничному вокзалі у Львові вночі 26 грудня загорівся вагон поїзда "Київ-Ужгород".

Про це повідомили у ДСНС.

"26 грудня о 03:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на пл. Двірцева 1, на ст. Львів Головного залізничного вокзалу. Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда сполученням "Київ-Ужгород". До місця виклику виїхали рятувальники 1-ої та 2-ої державних пожежно-рятувальних частин м. Львова та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області", - йдеться в повідомленні.

Коли пожежники приїхали, вони побачили, що вагон відчеплено від поїзда, а з вікон вибивався дим. Пасажира, який був всередині, провідник уже вивів на вулицю.

Читайте такожНа Харківщині школярка "грала у футбол" кішкою (відео) - соцмережі"Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 05:00 пожежу локалізовано та о 05:03 ліквідовано у складі 2-х ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв. м. До ліквідації пожежі залучалось 22 людини особового складу та 3 одиниці спецтехніки", - розповіли рятувальники.

Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Раніше УНІАН писав, як на Львівщині рятувальники витягали з кучугур пасажирські автобуси.

А під Полтавою внаслідок пожежі у вагоні загинули дві людини.

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