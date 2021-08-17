Попередня причина займання – коротке замикання.

На Рівненщині під час руху загорівся тепловоз вантажного потяга.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Головного управління Держслужби України з надзвичайних справ в Рівненській області Дмитро Мельник.

Подія сталася вранці 17 серпня поблизу станції "Малинськ" Рівненського району.

"Горів тепловоз вантажного потяга", - розповів Мельник.

За його словами, загоряння трапилося в моторному відсіку тепловоза. Пожежу ліквідували об 11:30.

Читайте такожУ Миколаївській області загорівся потяг "Київ-Херсон" (фото)Попередня причина її виникнення – коротке замикання. Як стверджують рятувальники, тепловоз є доволі старим. Жертв та постраждалих немає.

Наразі інформації ані про те, який вантаж віз потяг, ані про наявність постраждалих немає.

Нагадаємо, наприкінці минулого року під Полтавою загорівся вагон поїзда, який знаходився на ремонті. В результаті інциденту загинули дві людини.

Автор: Петро Хромих