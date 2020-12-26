Під Полтавою загорівся вагон поїзда, який знаходився на ремонті. В результаті інциденту загинули дві людини.
Про це йдеться в повідомлення обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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Повідомляється, що інцидент стався вчора ввечері в селі Копили Полтавського району на території філії "Укрзалізниці". Прибулі на виклик пожежники загасили вогонь через три з половиною години після того, як отримали повідомлення.
"Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Під час ліквідації пожежі були виявлені тіла без ознак життя двох громадян, які направлені до Полтавського обласного бюро судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.
Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону.
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