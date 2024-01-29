Під час огляду особистих речей підозрюваного було виявлено ще одну гранату.

У Закарпатській області затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір'я депутата облради.

Як повідомляє Закарпатська обласна прокуратура у Facebook, викрито та затримано 27-річного мешканця Мукачева за підозрою в умисному знищенні чужого майна шляхом вибуху та незаконному поводженні з боєприпасами (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Підозрюваного затримали в Ужгороді. В його особистих речах правоохоронці знайшли ще одну гранату - РГД-5, яку він незаконно придбав і зберігав до моменту вилучення.

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Викриття правопорушення прокурорами здійснено спільно зі слідчими СУ ГУ Нацполіції Закарпаття та спецпризначенцями КОРДу.

Вибух на Закарпатті

Як провідомляв УНІАН, у ніч проти 23 січня у Мукачеві Закарпатської області невідомий кинув гранату на подвір'я.

Господар помешкання - депутат Закарпатської обласної ради Георгій Горват, а "тривожну кнопку" натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвірʼї. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

Згодом депутат дав коментар УНІАН стосовно підриву гранати на його подвір'ї.

"Я вважаю, що все це політика. Думаю, що це комусь вигідно, адже наразі відбуваються зміни в політичних колах міста, області й взагалі країни. Сьогоднішній інцидент тягнеться від ситуації з підпалом автомобіля. Сподіваюся, що слідство з’ясує всі обставини", - сказав Горват.

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