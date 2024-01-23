Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

У Мукачеві вночі невідомий кинув гранату на подвірʼя депутата Закарпатської обласної ради, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Як повідомляє поліція Закарпаття, сьогодні близько 4-ої ранку на головний пульт центрального спостереження поліції охорони надійшов сигнал "тривога" із одного з обʼєктів – приватного будинку в Мукачеві.

На місці події поліція з’ясувала, що господар помешкання – депутат Закарпатської облради. "Тривожну кнопку" натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвірʼї.

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Згодом зʼясувалося, що на територію двору невідома особа закинула гранату. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Зазначається, що наразі оперативники працюють над розкриттям цього злочину та затриманням підозрюваного.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху.

Як стало відомо УНІАН з власних джерел, мова йде про депутата Закарпатської обласної ради VІIІ скликання від ВО "Батьківщина" Георгія Горвата.

Він із початку скликання входив до складу постійних комісій облради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації; розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій.

Із листопада 2023 року Горват – голова постійної комісії облради з питань екології та використання природних ресурсів, агропромислового комплексу, розвитку села та земельного устрою.

Також є директором державного підприємства "Диспетчерська служба пасажирських перевезень".

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті – деталі

15 грудня 2023 року у селі Керецьки на Закарпатті під час засідання сесії сільради депутат Сергій Батрин кинув на підлогу три гранати, які відразу вибухнули.

Внаслідок підриву постраждало два десятки людей включно із підозрюваним. Їх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. У більшості діагностували осколкові поранення.

Згодом у медзакладах померли двоє поранених, які були депутатами сільради.

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