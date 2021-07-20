Лише цього року ювенальні інспектори мали зо два десятки приводів для спілкування з нею щодо догляду за дітьми.

38-річна мешканка Новоград-Волинського покинула чотирьох дітей напризволяще і пішла пити у сусіднє село.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Житомирській області.

Правоохоронців викликала 14-річна донька горе-матері. За словами дівчинки, їхня матір пішла з дому, залишивши дітей самих удома.

Поліції добре знайома 38-річна жінка. Вона перебуває на постійному обліку соціальних служб як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

Читайте такожВ Києві жінка намагалася викинутись з вікна, але патрульні упіймали її за ногуЛише цього року ювенальні інспектори мали зо два десятки приводів для спілкування з нею щодо догляду за дітьми.

У поліції пояснюють, що жінка неодноразово залишала неповнолітніх доньок, віком 15, 14, 10 та 7 років, без нагляду, а сама розважалась у різних компаніях. У цих випадках щодо мешканки Новоград-Волинського й оформлялись відповідні адмінпротоколи.

Востаннє мати залишила дітей на 6 днів та поїхала відпочивати до друзів. Упродовж майже тижня відсутності матері 14-річна дівчинка сама доглядала за молодшими сестрами та дбала про їх харчування.

Поліцейські разом із соціальними працівниками розшукали жінку у сусідньому районі. На момент зустрічі вона перебувала у нетверезому стані. Наразі її повернули додому та зобов’язали дбати про дітей.

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Автор: Іван Бойко