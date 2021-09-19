Серйозна аварія у Мелітополі трапилася у суботу ввечері.

У Мелітополі Запорізької області у суботу, 18 вересня, чоловік на легковому авто не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги на вул. Героїв України й на тротуарі наїхав на трьох пішоходів. Постраждалих госпіталізували.

ДТП в Мелітополі трапилася о 21:15, за кермом легковика знаходився місцевий мешканець, 1998 року народження, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції на Запоріжжі.

У відомстві додали, що водій намагався покинути місце аварії. Водія затримали свідки ДТП й передали правоохоронцям.

В результаті аварії постраждали жінки 1960 та 1968 років народження, які живуть на території Якимівської громади Мелітопольського району, а також житель Мелітополя, 1986 р.н.

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Чоловік в’їхав у кафе під назвою "Крим", у якому люди святкували весілля, повідомляє ria-m.tv.

За його даними, над водієм намагалися вчинити самосуд, але він оборонявся газовим балончиком.

"Людей біля ресторану було багато. Водій намагався втекти з місця події, але його швидко спіймали", – зазначається у матеріалі.

Спроба самосуду в Мелітополі – опубліковано відео

Журналісти дізналися, що один з пасажирів авто навіть втік в торговий центр "Квартал", але його спіймали й повернули на місце ДТП.

Попередньо відомо, що одна з постраждалих жінок – мати нареченої, і вона отримала перелом.

Розпочато провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Максимальне покарання за таке правопорушення – до 10 років позбавлення волі.

Раніше серйозне ДТП у Запорізькій області трапилося у ніч на 12 вересня – у курортному селищі міського типу Кирилівка дуже п'яний чоловік за кермом авто "ВАЗ-2104" на Приморському бульварі не впорався з керуванням й в'їхав у кілька лавок, у вуличний ліхтар, у цегляний паркан та у скульптуру "Дельфіни".

Аварія трапилася близько 2 години ночі. У результаті ДТП у Кирилівці ніхто з пішоходів не постраждав.

Автор: Екатерина Присяжнюк