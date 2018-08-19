Подробиці страшної ДТП у Сумах: постраждали чотири пішоходи, дівчину-патрульну вирізали з авто

Патрульний автомобіль, щоб не зупинятися на червоний, метрів за 15 до перехрестя включив сирену, а водій Audi не встиг зупинитися і вдарив Toyota Prius.

У Сумах в дорожньо-транспортній пригоді з участю автомобіля патрульної поліції постраждали 5 людей.

Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Ельвіра Біганова, інформація про зіткнення автомобіля патрульного Toyota Prius та автомобіля Audi на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська надійшло на спецлінію «102» о 14.49.

«За попередніми даними, службовий автомобіль патрульних їхав на виклик із включеними проблисковими маячками та звуковим сигналом у той час, як по Перекопській їхала Audi у бік вулиці Герасима Кондратьєва. На перехресті вулиць сталося зіткнення. Audi вдарила поліцейське авто в бік, в результаті чого автомобіль патрульних вилетів на тротуар і перекинувся, збивши групу пішоходів», – зазначила Біганова.

За попередніми даними, в аварії постраждали дівчина-патрульна та чотири пішоходи, які перебували біля пішохідного переходу.

«Дівчину-патрульну із службового автомобіля спецзасобами вирізали рятувальники», – уточнила Біганова.

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У свою чергу прес-секретар патрульної поліції м. Суми Олег Сологуб повідомив УНІАН, що сьогодні близько 14.50 екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про розбійний напад. «Слідуючи відпрацьовувати повідомлення, за попередніми даними, на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська водій автомобіля Audi A4, який рухався на зелений сигнал світлофора, не надав перевагу у русі службовому автомобілю патрульної поліції, який рухався з увімкненим спеціальним звуковим сигналом та проблисковими маячками синього і червоного кольору, після чого відбулося зіткнення автівок. Далі, за інерцією, автомобіль Toyota Prius відкинуло на узбіччя, де він наїхав на пішоходів», - сказав Сологуб.

Він додав, що внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали п’ятеро осіб, серед яких працівник патрульної поліції.

За словами очевидців, Audi їхав на зелений сигнал світлофора, а патрульний автомобіль, щоб не зупинятися на червоний, метрів за 15 до перехрестя ввімкнув сирену, та водій Audi вже не встиг зупинитись і вдарив Toyota Prius. Відео з місця події очевидці викладають у соцмережах. На одному з них видно, як через кілька хвилин після ДТП на тротуарі лежать четверо людей. Обидва автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

Тим часом рух на вул. Петропавлівська перекрито, транспорт спрямовують в об’їзд на вул. Г. Кондратьєва.

За повідомленням комунального підприємства Сумської міськради «Електроавтотранс», на час оформлення аварії працівниками патрульної поліції тролейбуси №3 та №4 призупинили рух.

Водночас в ефірі телеканалу «UA:Суми» повідомили, що в результаті ДТП травмовано шестеро осіб.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах поліцейський автомобіль після ДТП вилетів на тротуар і збив пішоходів.