За попередніми даними, неповнолітня провалилася в яму, коли намагалася дістати мобільний телефон, який випадково в неї впустила.

Сьогодні в Одеській області 16-річна дівчинка виявлена мертвою у вигрібній ямі.

Як передають у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в місті Арциз.

"16-річну дівчинку без ознак життя виявили сьогодні вдома у вигрібній ямі", - повідомили в главку.

За попередньою інформацією, дівчинка провалилася в яму, коли намагалася дістати мобільний телефон, який випадково в неї впустила, і задихнулася парами каналізаційних стоків.

Подію правоохоронці кваліфікували за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Тіло направили на судово-медичну експертизу.

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Автор: Лариса Козова