Один із працівників отримав тілесні ушкодження.

На одному із контрольно-пропускних пунктів у Чернівецькій області двоє чоловіків із сокирами напали на працівників ТЦК та СП і побили вікна у їхньому автомобілі.

Як повідомляє поліція області, інцидент трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча".

"Водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. У подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівник ТЦК отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судмедекспертизи.

Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у автомобілі працівників ТЦК і втекли.

Поліцейські розшукали нападників. Ними виявилися 28-річний та 43-річний жителі Вижницького району. Їх затримано. Розпочато розслідування за фактом хуліганства.

Працівники ТЦК вже не ходять з повістками по домівках - у чому причина

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що наразі співробітники центрів практично не ходять з повістками по домівках військовозобов’язаних, адже часто місце реєстрації не збігається з реальною адресою їхнього проживання.

Через це працівники ТЦК спілкуються з людьми у громадських місцях – на вулицях, блокпостах. Також до процесу мобілізації намагаються активніше залучати роботодавців та органи влади.

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