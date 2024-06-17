Чоловік потрапив до ТЦК після служби на фронті, де, захищаючи Україну, отримав серйозні поранення.

У Яворові Львівської області напали на співробітника ТЦК та СП. У військового на імʼя Юрій діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Про це повідомляє прес-служба Львівського обласного ТЦК та СП. Зазначається, що Юрій потрапив до ТЦК після служби на фронті. У Миколаївській області у 2022 році він отримав поранення під час виконання обовʼязків – лікарі діагностували осколкові поранення м’яких тканин правого плеча, термічний опік полум’ям обличчя та акубаротравматичне ураження обох вух.

"У березні 2022 року його намагалися вбити росіяни, вороги і окупанти. У червні 2024 року він постраждав уже від своїх, українців, земляків. Якщо ви дочитали до цього моменту і не розумієте, в чім річ – ми пояснимо. Внаслідок травм, отриманих на лінії фронту, Юрія перевели на службу в РТЦК та СП міста Яворова", – йдеться у повідомленні.

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17 червня 2024 року чоловік, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. На одній із вулиць міста на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові, через що Юрія доставили до місцевої лікарні.

"Так чоловік отримав подяку за те, що свого часу гідно прийняв обов’язок і приєднався до лав ЗСУ. Подякували йому саме ті, кого він боронив. За кого віддав здоров’я і мало не втратив життя. Звертаємося до всіх військовозобов’язаних громадян України. Не маєте сміливості приєднатися до ЗСУ – майте хоча б совість і лице про це мовчати. Не маєте розуму мовчати – не смійте піднімати руку на наших героїв! Вчинок таких, як Юрій, пам’ятатимуть і шануватимуть покоління. Через вчинок таких, як той, хто підняв на нього руку, їх зневажатимуть власні діти", – наголосили в ТЦК.

Зазначається, що нападника уже знайдено і затримано. Він відповідатиме згідно закону.

Напади на працівників ТЦК

На початку квітня у Києві на Хрещатику чоловік вдарив представника ТЦК в обличчя. Зʼясувалося, що нападник під час служби у квітні самовільно залишив військову частину. Нападника затримала поліція.

Раніше на Черкащині у двір працівника ТЦК кинули вибухівку. На щастя, на той момент там нікого не було, тож членам сім'ї сержанта вдалося уникнути поранень. Зазначалося, що військослужбовець став на захист України з початком повномасштабної, його син також захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка.

У Міністерстві оборони України наголошували, що близько половини працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які зараз стикаються з ненавистю з боку суспільства, повернулися з фронту.

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