Раніше повідомлялося, що у Гвінейській затоці пірати напали на танкер Davide B з українцями, румунами та філіппінцями на борту / фото fleetmon.com
Міністерство закордонних справ України заявляє, що українських громадян не було на борту судна Davide B, на яке напали пірати у Гвінейській затоці.
Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у Twitter з посиланням на судновласника.
"За інформацією судновласника, громадян України не було на борту судна Davide B, на яке напали пірати у Гвінейській затоці", - заявив речник.
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- Раніше ЗМІ повідомляли, що у Гвінейській затоці пірати напали на танкер MT Davide B з українцями, румунами та філіппінцями на борту.
- Нападники захопили 15 членів екіпажу, ще шестеро моряків перебували у безпеці та не постраждали.
- Танкер для перевезення рідких хімічних речовин здійснював комерційне плавання з латвійської Риги до Лагоса в Нігерії.
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