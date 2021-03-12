Цю інформацію підтвердив судновласник.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що українських громадян не було на борту судна Davide B, на яке напали пірати у Гвінейській затоці.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у Twitter з посиланням на судновласника.

"За інформацією судновласника, громадян України не було на борту судна Davide B, на яке напали пірати у Гвінейській затоці", - заявив речник.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що у Гвінейській затоці пірати напали на танкер MT Davide B з українцями, румунами та філіппінцями на борту.

Нападники захопили 15 членів екіпажу, ще шестеро моряків перебували у безпеці та не постраждали.

Танкер для перевезення рідких хімічних речовин здійснював комерційне плавання з латвійської Риги до Лагоса в Нігерії.

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Автор: Віталій Саєнко