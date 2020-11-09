26-річний постраждалий Айтал Сергеєв написав заяву в поліцію та зняв побої.

У центрі Львові водій сервісу Bolt побив клієнта, який хотів їхати у таксі разом із своєю собакою.

Про це розповів сам 26-річний постраждалий Айтал Сергеєв у Facebook.

Інцидент стався ввечері, 7 листопада, близько 22:40 у Галицькому районі Львова (вулиця Максима Кривоноса). Він розповів, що викликав службу таксі Bolt з відміткою Pets (тварини), яка дозволяє перевозити тварин у салоні. Але водій відмовив йому у перевезенні домашнього улюбленця.

«Вийшовши з машини, я гучно закрив двері, на що водій відреагував дуже буйно та почав бити в обличчя. Я намагався захиститися, але не завдати ушкоджень нападнику. Водій повалив мене на землю та намагався бити ногами в лице. В той час дівчина викликала поліцію», - розповів постраждалий.

Після цього, за словами Сергеєва, водій сів у машину та намагався покинути місце злочину.

«Я вибіг перед машиною, щоб його зупинити, він провіз мене кілька метрів на капоті, я зачепив двірник. Після цього він знову вийшов з машини та почав бити сильніше, кидати на проїжджаючі поряд машини. Я використав проти нього перцевий балончик, але вітер відніс більшість в нашу сторону та водій встиг сісти в авто і втекти з місця події», - зазначив він.

«Можливо, водій був в стані алкогольного або наркотичного сп‘яніння. Або ж має порушення психіки», - додав Сергеєв.

Чоловік написав заяву в поліцію та зняв побої в лікарні на Топольній. У нього гематома на оці, зламаний ніс та пошкоджений зуб.

Читайте такожУ Києві іноземці зламали ногу таксисту й викрали його автівку

У Нацполіції Львівщини Zaxid.net підтвердили, що 26-річний львів’янин написав заяву у поліцію. За фактом побиття відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ.

Хлопець розповів, що не вперше користується таксі Bolt з собакою, він мав із собою намордник та одягнув би його собаці на прохання водія. За словами Айтала Сергеева, раніше був випадок, коли водій брав замовлення і не дивився, що стоїть категорія Pets, але тоді просто відмовлявся від замовлення і конфліктів не виникало.

У службі Bolt Айталу Сергеєву повідомили, що заблокували цього водія у додатку виклику таксі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко