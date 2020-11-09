У центрі Львові водій сервісу Bolt побив клієнта, який хотів їхати у таксі разом із своєю собакою.
Про це розповів сам 26-річний постраждалий Айтал Сергеєв у Facebook.
Інцидент стався ввечері, 7 листопада, близько 22:40 у Галицькому районі Львова (вулиця Максима Кривоноса). Він розповів, що викликав службу таксі Bolt з відміткою Pets (тварини), яка дозволяє перевозити тварин у салоні. Але водій відмовив йому у перевезенні домашнього улюбленця.
«Вийшовши з машини, я гучно закрив двері, на що водій відреагував дуже буйно та почав бити в обличчя. Я намагався захиститися, але не завдати ушкоджень нападнику. Водій повалив мене на землю та намагався бити ногами в лице. В той час дівчина викликала поліцію», - розповів постраждалий.
Після цього, за словами Сергеєва, водій сів у машину та намагався покинути місце злочину.
«Я вибіг перед машиною, щоб його зупинити, він провіз мене кілька метрів на капоті, я зачепив двірник. Після цього він знову вийшов з машини та почав бити сильніше, кидати на проїжджаючі поряд машини. Я використав проти нього перцевий балончик, але вітер відніс більшість в нашу сторону та водій встиг сісти в авто і втекти з місця події», - зазначив він.
«Можливо, водій був в стані алкогольного або наркотичного сп‘яніння. Або ж має порушення психіки», - додав Сергеєв.
Чоловік написав заяву в поліцію та зняв побої в лікарні на Топольній. У нього гематома на оці, зламаний ніс та пошкоджений зуб.
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У Нацполіції Львівщини Zaxid.net підтвердили, що 26-річний львів’янин написав заяву у поліцію. За фактом побиття відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ.
Хлопець розповів, що не вперше користується таксі Bolt з собакою, він мав із собою намордник та одягнув би його собаці на прохання водія. За словами Айтала Сергеева, раніше був випадок, коли водій брав замовлення і не дивився, що стоїть категорія Pets, але тоді просто відмовлявся від замовлення і конфліктів не виникало.
У службі Bolt Айталу Сергеєву повідомили, що заблокували цього водія у додатку виклику таксі.
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